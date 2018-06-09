"Российская газета" станет участником "Велоночи" в Коми

В Республики Коми в день России 12 июня состоится "Велоночь - 2018". Генеральный информационный партнер велопробега - "Российская газета", корреспондент из Петербурга Вера Черенева и директор Северо-Западного филиала "РГ" Анжелика Гурская займут свои места в колонне велолюбителей.

Как рассказали организаторы, пробег одновременно стартует в 20.00 в Ухте, Сосногорске, Ижме, Усинске, Койгородке, Троицко-Печорске, Вологде, поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района.

- В Сыктывкаре регистрация участников начнется в 17.00 на Стефановской площади, - сообщили в информационном агентстве "БНК", которое является основным организатором велопробега. - После возвращения колонны велолюбителей на главную площадь столицы Коми состоится розыгрыш призов, победителей определит генератор случайных чисел.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет присоединиться к участникам пробега, будет организована трансляция в интернете. Кроме того, самые важные моменты "Велоночи-2018" в режиме онлайн покажут на сайте БНК и в группе агентства "ВКонтакте", а также на большом экране на Стефановской площади.

Напомним, в 2013 году в первой "Велоночи" принимали участие 520 человек. В 2017 году их число увеличилось в 10 раз - на пробег зарегистрировались 5412 велосипедистов.