Новости

Трамп: Возвращение России в G8 было бы выгодно всем сторонам 17:56
Попавшая в больницу "с почками" ведущая "Орла и решки" "беременна" 17:55
Москалькова попросит посетить на Украине Вышинского и еще троих россиян 17:51
В Тамбове установят памятник дирижеру Валерию Халилову 17:50
Титов объяснил свою идею сбора на импортное вино 17:38
В Архангельске два человека сгорели в деревянном доме 17:21
На бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся дополнительные билеты 17:15
Облитый краской памятник Есенину восстановят в течение двух недель 17:10
В крымском сафари-парке показали новорожденных белых львят и ягуара 17:10
Умер Штефан Вебер, Мефистофель из сокуровского "Фауста" 17:00
Россия потребует разведения сил у Станицы Луганской 16:59
Бывший главред российского Forbes Усков оспорит увольнение в суде 16:56
Команду КВН "Городъ Пятигорскъ" не пустили в США на гастроли 16:54
В Белгороде проверят выдачу зарплат подарочными картами 16:52
Рэпер Баста выпустил клип на неофициальный гимн ЧМ-2018 16:50
Иракская танковая бригада заменила "Абрамсы" на Т-90С 16:44
Футбольный клуб "Тосно" расформирован 16:42
В Кировской области нашли древнего "горыныча" 16:37
Власти: Поднятие украинского флага над Севастополем - сон Порошенко 16:30
Видео: нападающий российской сборной Фёдор Смолов снялся у Гая Ричи 16:25
Ярославца заподозрили в истязании своего ребенка 16:17
Уволенная из-за фото в купальнике омская учительница не хотела огласки 16:13
Открывшему стрельбу по детям челябинцу предъявили обвинение 16:10
На Дмитровском шоссе открыли новую развязку 16:09
Николай Усков уволен с поста главного редактора Forbes в России 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске два человека сгорели в деревянном доме

Текст: Алексей Васильев (Архангельск)

В Архангельске два человека - взрослый и ребенок - погибли при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, где погибла семья

Пожар по адресу Гвардейская улица, дом 5, корпус 1, вспыхнул в 14.50 - именно в это время сигнал поступил на пульт дежурного. На место немедленно выехали 18 человек и пять спецмашин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила сотню квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 15 жильцов. На пепелище спасатели обнаружили два тела. Уже известно, что один из погибших - ребенок.

Оперативные службы развернули пункт временного размещения для погорельцев.

Главное сегодня

Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов
Названы дата и место прощания с Игорем Ляхом
Захарова прокомментировала заявления британского посла о русофобии
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
Суд в Кемерове продлил арест четырем фигурантам дела "Зимней вишни"