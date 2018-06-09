В Архангельске два человека сгорели в деревянном доме

В Архангельске два человека - взрослый и ребенок - погибли при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме.

Пожар по адресу Гвардейская улица, дом 5, корпус 1, вспыхнул в 14.50 - именно в это время сигнал поступил на пульт дежурного. На место немедленно выехали 18 человек и пять спецмашин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила сотню квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 15 жильцов. На пепелище спасатели обнаружили два тела. Уже известно, что один из погибших - ребенок.

Оперативные службы развернули пункт временного размещения для погорельцев.