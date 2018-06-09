В петербургском метро провели футбольный матч

В петербургском метрополитене в преддверие чемпионата мира по футболу провели футбольный матч. В подземном вестибюле станции "Международная" сразились сборные метрополитена и болельщиков сборной России.

По словам руководителя пресс-службы петербургского метрополитена Юлии Шавель, игра проходила на глубине 65 метров. Однако особенности конструкции вестибюлей подземки сыграли злую шутку с футболистами - в какой-то момент мяч с автографом форварда аргентинской сборной Эрнана Креспо залетел в чашу осветительного плафона, и его пришлось доставать из-под потолка с помощью аварийной машины.

Болельщики одержали победу в первом тайме со счетом 3:2, но затем им назначили два пенальти и удалили с поля блогера Алексея Столярова - по словам судьи Михаила Пискунова, ради "поддержания интриги".

В итоге болельщики победили со счетом 8:6.