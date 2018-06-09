Глава МЧС проверил готовность Сочи к чемпионату мира по футболу
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в Сочи с рабочим визитом, где проверил готовность пожарно-спасательных частей города к предстоящему чемпионату мира по футболу.
Как выяснилось, Краснодарский край стал первым регионом, который посетил федеральный министр после назначения. На территории края его сопровождает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- Министр осмотрел 19-ю пожарно-спасательную часть в Олимпийском парке, где на время проведения мундиаля организован региональный оперативный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарском краю. Сотрудники штаба контролируют безопасность всех мероприятий в Сочи, в том числе футбольных матчей, а также координируют деятельность спасателей и пожарных в городах, где размещаются команды-участницы чемпионата, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На вооружении осмотренной части стоят новейшие образцы техники, в том числе специального назначения. К примеру, автомобили, которые применяются для тушения возгораний и спасения людей в тоннелях.
По итогам визита будет проведено совещание, где министр поделится своими впечатлениями от подготовки региона к ЧМ-2018.
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