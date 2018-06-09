Городской транспорт Ростова к ЧМ-2018 заработает в ночном режиме

Власти донской столицы на время проведения чемпионата мира по футболу для удобства болельщиков изменили режим работы общественного транспорта.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии, дано поручение руководителям автотранспортных компаний города изменить работу общественного транспорта по основным городским маршрутам.

Теперь ростовчане и гости города смогут без проблем вернуться после футбольных матчей домой и в гостиницы. Так называемое расписание "пикового часа" будет действовать до трех часов утра.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном за три года в пойменной части Дона, где намыли специальную песчаную подушку для будущего сооружения.

Площадь стадиона - десять гектаров, он рассчитан на 45 тысяч мест. После окончания чемпионата вместимость трибун снизят до 40,8 тысячи.