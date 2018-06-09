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09.06.2018 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымский мост набрал популярность в соцсетях

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Крымский мост стал очень популярен у туристов, особенно у тех, кто ведет социальные сети.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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- Многие люди, направляющиеся в Крым, специально выбирают для этого автотранспорт, чтобы проехаться по нашему мосту и прокомментировать это событие в соцсетях, - цитирует РИА Новости главу Госсовета РК Владимира Константинова.

Он отметил, что крымчане и особенно жители Керчи устремились в соседние города Краснодарского края, заново открывая для себя материковую Россию.

- Эта эйфория рано или поздно пройдет, а мост останется, - считает Константинов. - На десятилетия, на века. Он всегда будет служить Крыму и всей России. Переоценить эту инвестицию, сделанную Россией в наше развитие, просто невозможно.

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