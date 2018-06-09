Крымский мост набрал популярность в соцсетях

Крымский мост стал очень популярен у туристов, особенно у тех, кто ведет социальные сети.

- Многие люди, направляющиеся в Крым, специально выбирают для этого автотранспорт, чтобы проехаться по нашему мосту и прокомментировать это событие в соцсетях, - цитирует РИА Новости главу Госсовета РК Владимира Константинова.

Он отметил, что крымчане и особенно жители Керчи устремились в соседние города Краснодарского края, заново открывая для себя материковую Россию.

- Эта эйфория рано или поздно пройдет, а мост останется, - считает Константинов. - На десятилетия, на века. Он всегда будет служить Крыму и всей России. Переоценить эту инвестицию, сделанную Россией в наше развитие, просто невозможно.