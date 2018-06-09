На Кубани во время соревнований в детском лагере пропал ребенок

В Крымском районе Кубани ищут пропавшего 12-летнего мальчика, который заблудился во время соревнований по спортивному ориентированию. Случившемся уже заинтересовались правоохранители, начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь "Патриот Кубани" вместе с тренером и группой ребят для участия в соревнованиях. Вчера около 18:00, имея при себе компас и карту, мальчик вместе с остальными участниками отправился в лес для забега вокруг лагеря по периметру 200 метров, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Однако ребенок потерялся в лесу. До настоящего времени малолетний не вернулся, и его место нахождения не установлено.

К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД, представители муниципальных органов власти, казаки и волонтеры. Параллельно на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.