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09.06.2018 16:50
Рубрика: Культура

Рэпер Баста выпустил клип на неофициальный гимн ЧМ-2018

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Известный ростовский рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) выпустил клип на песню "Миллион голосов", которая является неофициальным гимном чемпионата мира по футболу.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Музыкальное произведение Басты - это русскоязычный ремейк трека американца Джейсон Деруло под названием Colors.

Поучаствовать в съемках нового клипа могли все желающие. Надо было только опубликовать в соцсетях фото или видео с определенными хэштегами. Лучшие из них попали в клип.

Видео Василия Вакуленко, посвященное ЧМ-2018, собрало уже более 220 тысяч просмотров.

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