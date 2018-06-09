Рэпер Баста выпустил клип на неофициальный гимн ЧМ-2018

Известный ростовский рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) выпустил клип на песню "Миллион голосов", которая является неофициальным гимном чемпионата мира по футболу.

Музыкальное произведение Басты - это русскоязычный ремейк трека американца Джейсон Деруло под названием Colors.

Поучаствовать в съемках нового клипа могли все желающие. Надо было только опубликовать в соцсетях фото или видео с определенными хэштегами. Лучшие из них попали в клип.

Видео Василия Вакуленко, посвященное ЧМ-2018, собрало уже более 220 тысяч просмотров.