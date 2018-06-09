Рэпер Баста выпустил клип на неофициальный гимн ЧМ-2018
Известный ростовский рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) выпустил клип на песню "Миллион голосов", которая является неофициальным гимном чемпионата мира по футболу.
Музыкальное произведение Басты - это русскоязычный ремейк трека американца Джейсон Деруло под названием Colors.
Поучаствовать в съемках нового клипа могли все желающие. Надо было только опубликовать в соцсетях фото или видео с определенными хэштегами. Лучшие из них попали в клип.
Видео Василия Вакуленко, посвященное ЧМ-2018, собрало уже более 220 тысяч просмотров.
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола
Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018
Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов