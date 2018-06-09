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09.06.2018 20:33
Рубрика: Спорт

В Геленджик для участия в ЧМ-2018 прилетела сборная Исландии

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В субботу вечером в Геленджик для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Исландии. Из аэропорта команда отправилась в пятизвездочный отель в местном курортном поселке Кабардинка, где и будет проживать на протяжении всего турнира. Для тренировок же исландцы выбрали находящийся поблизости от гостиницы стадион "Олимп".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Приглянувшийся сборной комплекс разместился прямо на морском берегу. На выбор есть как стандартные номера, так и двухэтажные виллы. К услугам гостей бассейн, врач, спа-центр и библиотека. А вот питание, как выяснилось, для спортсменов организуют приехавшие с ними повара.

Кстати, до этого представители команды успели уже несколько раз побывать в России. Причем им так понравились интерьеры и инфраструктура выбранного для размещения футболистов отеля, что они сравнили его с Вальгаллой - обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.

Исландская команда, напомним, напрямую прошла на чемпионат мира, заняв первое место в непростой отборочной группе, где ее соперниками были, в том числе, Хорватия, Турция и Украина. Для исландцев выход на мировое первенство стал первым в истории.

Уже в воскресенье, 10 июня, команда проведет открытую тренировку - она начнется в 11.30. На мундиале сборная стартует поединком против Аргентины, который состоится 16 июня в Москве. 22 июня в Волгограде запланирован матч с Нигерией, а 26 июня - в Ростове-на-Дону с Хорватией.

Тем временем

Сборная Швеции, также  выбравшая тренировочной базой Геленджик, прибудет в курортный город уже 12 июня. Шведам предоставят для тренировок местный стадион "Спартак".

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