В Геленджик для участия в ЧМ-2018 прилетела сборная Исландии
В субботу вечером в Геленджик для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Исландии. Из аэропорта команда отправилась в пятизвездочный отель в местном курортном поселке Кабардинка, где и будет проживать на протяжении всего турнира. Для тренировок же исландцы выбрали находящийся поблизости от гостиницы стадион "Олимп".
Приглянувшийся сборной комплекс разместился прямо на морском берегу. На выбор есть как стандартные номера, так и двухэтажные виллы. К услугам гостей бассейн, врач, спа-центр и библиотека. А вот питание, как выяснилось, для спортсменов организуют приехавшие с ними повара.
Кстати, до этого представители команды успели уже несколько раз побывать в России. Причем им так понравились интерьеры и инфраструктура выбранного для размещения футболистов отеля, что они сравнили его с Вальгаллой - обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.
Исландская команда, напомним, напрямую прошла на чемпионат мира, заняв первое место в непростой отборочной группе, где ее соперниками были, в том числе, Хорватия, Турция и Украина. Для исландцев выход на мировое первенство стал первым в истории.
Уже в воскресенье, 10 июня, команда проведет открытую тренировку - она начнется в 11.30. На мундиале сборная стартует поединком против Аргентины, который состоится 16 июня в Москве. 22 июня в Волгограде запланирован матч с Нигерией, а 26 июня - в Ростове-на-Дону с Хорватией.
Тем временем
Сборная Швеции, также выбравшая тренировочной базой Геленджик, прибудет в курортный город уже 12 июня. Шведам предоставят для тренировок местный стадион "Спартак".
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола
Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018
Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов