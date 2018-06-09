В Геленджик для участия в ЧМ-2018 прилетела сборная Исландии

В субботу вечером в Геленджик для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Исландии. Из аэропорта команда отправилась в пятизвездочный отель в местном курортном поселке Кабардинка, где и будет проживать на протяжении всего турнира. Для тренировок же исландцы выбрали находящийся поблизости от гостиницы стадион "Олимп".

Приглянувшийся сборной комплекс разместился прямо на морском берегу. На выбор есть как стандартные номера, так и двухэтажные виллы. К услугам гостей бассейн, врач, спа-центр и библиотека. А вот питание, как выяснилось, для спортсменов организуют приехавшие с ними повара.

Кстати, до этого представители команды успели уже несколько раз побывать в России. Причем им так понравились интерьеры и инфраструктура выбранного для размещения футболистов отеля, что они сравнили его с Вальгаллой - обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.

Исландская команда, напомним, напрямую прошла на чемпионат мира, заняв первое место в непростой отборочной группе, где ее соперниками были, в том числе, Хорватия, Турция и Украина. Для исландцев выход на мировое первенство стал первым в истории.

Уже в воскресенье, 10 июня, команда проведет открытую тренировку - она начнется в 11.30. На мундиале сборная стартует поединком против Аргентины, который состоится 16 июня в Москве. 22 июня в Волгограде запланирован матч с Нигерией, а 26 июня - в Ростове-на-Дону с Хорватией.

Тем временем

Сборная Швеции, также выбравшая тренировочной базой Геленджик, прибудет в курортный город уже 12 июня. Шведам предоставят для тренировок местный стадион "Спартак".