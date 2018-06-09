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09.06.2018 22:10
Рубрика: Спорт

В Ростове волонтерам ЧМ-2018 выдали форму цвета "василек"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В Ростове-на-Дону состоялась презентация формы для городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу. Коллекция фирменной одежды изготовлена из ткани оригинального оттенка "василек" и имеет отличительный признак - надпись "Rostov-on-Don". Спецодежда волонтеров из других городов таких отличий не имеет.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Согласно требованиям регламента, форма городских волонтеров должна быть синего цвета, но мы решили сделать ее оригинального оттенка и выбрали цвет "василек". Ведь василек - это цветок донских степей, - рассказала руководитель центра подготовки городских волонтеров Вера Гвоздева.

Комплект формы рассчитан на любую погоду. Есть дождевик, свитшот, поло, кепка и уникальные брюки-трансформеры, о них отдельно. Брюки свободного покроя, как будто навеяны донским модельерам кинокомедией "Бриллиантовая рука", ибо "легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты".

- Прежде всего мы думали о том, чтобы наши волонтеры были готовы к капризам погоды. Дабы они чувствовали себя комфортно и в жару, и во время дождя, - объяснила Вера Гвоздева.

Встретить волонтеров в "васильковой" форме можно будет на набережной Дона, на улицах - Большой Садовой и Пушкинской, проспектах Ворошиловский и Буденновский, а также в парках города. Кроме того, там будут установлены мобильные и постоянные информационные стойки, где болельщики и любознательные граждане смогут получить компетентный ответ на любой вопрос. Всего на ростовские улицы выйдут 1400 волонтеров.

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- Перед началом смены каждый доброволец получит справочник "Настольная книга волонтера", в котором будет содержаться вся необходимая информация о Фестивале болельщиков, о движении транспорта и многом другом. Кроме того, каждый городской волонтер получит бесплатное питание во время смены, бесплатную мобильную связь, проезд в транспорте, страхование жизни от несчастных случаев, - сообщила Вера Гвоздева.

Она также отметила, что среди волонтеров сформирована группа переводчиков, которые умеют общаться на корейском, китайском, японском, немецком, итальянском, французском, португальском и испанском языках.

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