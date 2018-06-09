В Севастополе из-за отравления детей временно закрыли лагерь

Работа детского оздоровительного центра "Ласпи", в котором отравились более 20 человек, приостановлена сегодня по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города Севастополя.

Как сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин, 8 июня в городскую инфекционную больницу госпитализированы 16 детей и пять вожатых.

- Начато эпидемиологическое расследование в очаге кишечной инфекции, который был зарегистрирован в лагере "Ласпи", - сказал Проскурнин на заседании комиссии. - Выявлены нарушения, которые до настоящего времени не устранены. Так как мероприятия необходимо проводить в отсутствии детей, необходимо прекратить работу первой смены.

По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Антона Бахлыкова, все дети заболели в одно время - в ночь с 7 на 8 июня. Им поставлен диагноз "острый гастроэнтерит". Сейчас они идут на поправку, двоих пациентов уже выписали.

- Состояние детей удовлетворительное, - сказал Бахлыков. - Ребенок, который наблюдался в интенсивной палате, сейчас в положительной динамике. За ночь количество заболевших не увеличилось. Учитывая динамику, можно спрогнозировать, что больше поступлений в больницу не будет.

Он также отметил, что вчера в "Ласпи" работала бригада медиков, которая осмотрела 480 детей, врачи продолжают дежурить в лагере.

Источник заражения пока не определен, его выявят в ходе лабораторных исследований проб, которые взяли в детском центре специалисты Роспотребнадзора.

- Событие чрезвычайное, смену надо остановить, детей вывезти и подготовить лагерь в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - подытожил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Нарушения необходимо устранять. Сегодня будут приняты кадровые решения в отношении департамента образования, который занимался подготовкой лагеря с марта этого года.

В лагере проводятся следственные мероприятия, сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Севастополю Виктор Танифа.