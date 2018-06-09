В Сочи дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными

Власти Сочи объявили дни проведения матчей чемпионата мира по футболу - 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля - выходными на курорте. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов.

- Руководителям всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении этих дней выходными. В первую очередь это делается для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру муниципалитета, - рассказали в мэрии.

Напомним, игры мундиаля в том числе пройдут на сочинском стадионе "Фишт". На поле местной арены сыграют сборные Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу. Также здесь пройдет 1/8 финала и четвертьфинальная встреча.