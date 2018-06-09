Видео: В Ростове солнечный зайчик расплавил внедорожник Lexus

В Ростове-на-Дону дорогостоящий внедорожник Lexus RX расплавился под солнечными лучами на автомобильной стоянке торгового центра. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

- Автомобиль пострадал в полдень 26 мая. В 13:48 припарковал машину и отправился вместе с женой в торговый комплекс. Примерно через час услышал объявление по громкой связи, что меня срочно пригасили пройти на стоянку. Я спустился к своему автомобилю, а там меня уже встречали сотрудники охраны с огнетушителем. И увидел, что машина плавится на солнце. Внутри салона не было огня, но шел дым, - рассказал владелец иномарки Тимур Кация.

Проведенная в автосалоне экспертиза установила, что от солнечного света расплавилась наружная обшивка автомобиля, в том числе хромированные детали, зеркала, руль. Всего в списке зафиксировано 20 повреждений. Общая сумма ущерба 1,4 миллиона рублей. Камеры видео наблюдения показали, что к машине никто не подходил, что исключает умышленный поджог.

Причиной возгорания, по мнению пострадавшего, стало здание торгового центра, которое благодаря своей архитектуре и металлопластиковой обшивке в определенные часы превращается в огромную линзу.

Через несколько дней Тимур Кация и руководство торгового центра провели совместный эксперимент. В злополучном месте они соорудили конструкцию, которая имитировала Lexus RX. Результаты шокировали экспериментаторов.

- За пару часов пластик расплавился, обшивка сидения не просто лопнула, но и стала возгораться. Таким образом, это не случайное стечение обстоятельств. Именно в данный момент формируется эффект лупы от фасада здания, который и расплавил мой автомобиль, - сообщил Тимур Кация.

Пока торговый центр не готов оплатить ремонт, так как "эффект Архимеда" еще официально не доказан в суде. Нехорошее парковочное место ограждено, дабы не пострадали другие автомобили.

Кстати

В сентябре 2013 года в Лондоне небоскреб в Сити расплавил зеркало, эмблему и покраску кузова роскошного Jaguar XJ, сжег сиденья нескольких велосипедов, испортил облицовку зданий и ковровое покрытие парикмахерской. Досталось от него и прохожим, получившим легкие ожоги. Впоследствии представители девелоперских компаний извинились и согласились возместить затраты на ремонт Jaguar XJ, которые составили 946 фунтов стерлингов (примерно 1470 долларов).