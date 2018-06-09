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09.06.2018 16:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти: Поднятие украинского флага над Севастополем - сон Порошенко

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на слова Петра Порошенко, который ранее написал, что над Севастополем будет поднят флаг Украины. По мнению парламентария, президент Украины может увидеть такое только во сне.

- Господину Порошенко украинский флаг над Севастополем либо Крымом может только присниться, - цитирует слова депутата. - Для нас это страшный сон. Но мы прекрасно понимаем, что в реальности такого не случится ни при каких условиях.

Фото: depositphotos.com
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Ганжара отметил, что подобные заявления не что иное, как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации.

- Лишь в больных фантазиях украинских политиков Крым хоть какое-то юридическое отношение может иметь к Украине, - уверен он.

Вместе с тем, депутат считает, что у киевских властей "заела пластинка", от чего устали даже на Западе.

- Ничего нового мы не слышим, - говорит он. - Эта пластинка, которую они нам и собственному народу пытаются преподнести, уже заела. Киев пытается дискредитировать воссоединение полуострова с Россией, но, как мы видим, время играет не в пользу Украины. Сегодня все больше в мире говорят, что Крым - часть Российской Федерации.

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