Волгоградец попал под суд за продажу шпионских очков

Жителя Волгограда обвинили в незаконном приобретении и сбыте очков со встроенной камерой. Санкция статьи Уголовного кодекса за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным Волгоградской транспортной прокуратуры, в январе обвиняемый купил через интернет солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. Согласно заключению специалиста, техническое средство предназначено для негласного получения информации. В марте на железнодорожной станции Сарепта гражданин перепродал очки за 2000 рублей своему знакомому.

Сделка по купле-продаже происходила под контролем работников правоохранительных органов. При передаче денег продавца задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вина фигуранта полностью доказана. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.