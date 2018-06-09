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09.06.2018 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске дети выпрыгнули из окна второго этажа из-за пожара

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области

В Челябинске мальчишкам шести и двенадцати лет пришлось прыгать из окна второго этажа, чтобы спастись от пожара. Происшествие, едва не обернувшееся трагедией, случилось сегодня утром в Тракторозаводском районе города.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Горела квартира в пятиэтажке. Уже через три минуты после того, как сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, боевой расчет был на месте. С помощью лестницы огнеборцы попали в квартиру - горели вещи в коридоре, наблюдалось сильное задымление", - рассказала сотрудник третьего отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области Ирина Шафеева.

Дети выпрыгнули на улицу еще до приезда спасателей. Братья рассказали, что были дома одни (мама ушла в магазин), и когда заметили огонь, попытались выйти из квартиры - не получилось: горел коридор они, оказались отрезаны от двери.

Они позвонили бабушке, сообщили о пожаре и решили спасаться через балкон. "Старший мальчик вытолкнул младшего в окно (тот боялся прыгать сам), а потом выпрыгнул сам. Сейчас ребят отправили в больницу на осмотр", - рассказали в региональном главке МЧС.

На месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются все версии случившегося, но со слов мальчишек, возгорание произошло в розетке.

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