Ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири

Продвигаясь по следам казаков Ермака, археологам Тюменского госуниверситета удалось доказать теорию о молниеносном освоении Сибири первопроходцами. В пользу этой версии говорят результаты исследования стоянки на Карачинском острове.

"Проверяя летописные сведения о зимовке отряда в пойме реки Тобол, экспедиция провела там раскопки землянки, окруженной рвом", - рассказали РИА Новостям в вузе.

Жилище находилось на глубине двух метров и состояла из двух помещений, в которых уцелели четыре нижних венца срубов. На них видны следы огня: скорее всего сооружение горело, но после было отремонтировано и еще какое-то время использовалось.

Исследователи уверены, что постройка простояла недолго. Об этом говорят неосвоенное вокруг нее пространство, небольшое количество бытового мусора.

Для того, чтобы определить возраст землянки, в лаборатории университета Аризоны в США провели анализ методом AMS - ускорительная масс-спектрометрия (accelerated mass-spectrometry) позволяет измерять ультранизкие концентрации изотопов. В качестве материала для датирования используются древесина, торф, почвенный гумус или водные отложения, уголь и копоть, кость и прочая органика.

Так вот, в результате исследования найденной в Нижнем Притоболье целлюлозы землянку удалось датировать серединой XVII века (тогда как поход Ермака пришелся на 1581-1585 годы). Анализ почвы в свою очередь доказал интенсивное использование острова для содержания скота (еще до строительства).

"Исходя из датировки наших находок XVII веком, мы полагаем, что Ермак там не зимовал", - говорит руководитель экспедиции, профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.

Она полагает, что на месте раскопок останавливались другие первопроходцы, истории о которых в памяти местного населения слились с преданиями о Ермаке.

"Эти данные свидетельствуют в пользу версии о двухмесячном походе казаков от Строгановских городков до столицы Сибирского ханства без зимовки. Такой ход военной кампании тактически оправдан в условиях слабого сопротивления татарских сил", - считает Матвеева.