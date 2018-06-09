На Урале в лагере заболели более 30 детей

Правоохранительные органы начали проверку после ЧП в детском лагере в Кушве: 33 отдыхающих тут ребенка попали в больницу со схожими симптомами.

"Детей госпитализировали 8 июня с болями в животе, рвотой и общим недомоганием. По словам врачей, сейчас состояние здоровья заболевших удовлетворительное", - сообщил официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Сложившаяся ситуация проверяется на предмет оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Правоохранители выясняют, как было организовано питание детей. Проводятся лабораторные исследования.

"Прокуратура привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора - они возьмут пробы продуктов питания, смывов с поверхностей в помещении пищеблока, чтобы установить причины заболевания", - подчеркнула пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.