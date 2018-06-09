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09.06.2018 15:22
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Выпускники сдали ЕГЭ по математике лучше, чем в прошлом году

Результаты выпускников школ, сдававших ЕГЭ по математике базового уровня, выросли по сравнению с 2017 годом.

Так, всего 3,1% участников не справились с экзаменом и не набрали минимальные три балла, сообщается на сайте Рособрнадзора. При этом данный показатель сокращается уже четвертый год подряд. В 2017 году минимальный порог не смогли преодолеть на 0,3% больше выпускников.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Кроме того, средний балл участников ЕГЭ по математике также вырос. В 2018 году он составил 4,29, тогда как в прошлом составлял только 4,24 по пятибалльной шкале.  Всего базовую математику сдавали в текущем году 567 тысяч человек. В прошлом году их было только 543 тысячи.

"Результаты экзамена стабильны. Они показывают смещение акцентов в подготовке обучающихся, не планирующих поступление на специальности с профильной математикой: с переходом от обучения "всех всему" к ориентации на достижение каждым обучающимся выбранного уровня математической подготовки", - заявил руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко, комментируя результаты. По его словам, намного успешнее стали решаться практические задачи на оптимальный выбор, вычисление вероятности наступления события в практической ситуации. Также результаты показали, что подготовка к экзамену на данный момент не сводится к "натаскиванию" на решение нескольких простых заданий.

Фото: instagram.com/zametki_babushki
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Кроме того, лучше выпускники стали сдавать и географию. Средний балл ЕГЭ по этому предмету среди участников на 1,5 выше, чем в 2017 году. Всего его сдавали 16 тысяч человек (что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году), из них минимальный порог не преодолели на 2% меньше людей, чем в 2017 году. Минимальный порог по ЕГЭ по географии составляет 37 баллов. При этом, как рассказал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по географии Александр Лобжанидзе, наиболее сложными для выпускников остаются задания на объяснение географических связей и закономерностей.

В свою очередь, ЕГЭ по информатике участники, которых было 67 тысяч человек, сдали на уровне прошлого года.

Фото: Depositphotos.com
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"В 2018 году число участников ЕГЭ по информатике возросло на четверть. Этот факт отражает меры по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в части развития ИТ-образования. <…> Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81-100 тестовых баллов", - заявил руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов, чьи слова приводятся на портале Рособрнадзора.

Известно, что по результатам первых ЕГЭ есть уже и первые "отличники" - выпускники, справившиеся с экзаменами на 100 баллов. Так, максимальный результат за ЕГЭ по информатике получили 254 человека, а с географией лучше всего справились 64 участника.

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