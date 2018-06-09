Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева

Новым руководителем Россельхозбанка станет Борис Листов. До этого он работал заместителем прежнего руководителя банка Дмитрия Патрушева, назначенного на пост министра сельского хозяйства.

На основании директивы правительства, которое является 100 процентным держателем акций банка, принято решение "досрочно прекратить полномочия председателя правления АО "Россельхозбанк" Патрушева Дмитрия Николаевича". Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

Листов занимал пост первого зампреда Россельхозбанка с октября 2009 года.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором российского агропромышленного комплекса. По данным ЦБ РФ, Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков по размеру активов.