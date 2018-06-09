Россия и Беларусь договорились снять ограничения на поставки молока

Россия и Беларусь подписали "дорожную карту" по снятию взаимных ограничительных мер в отношении поставок молока, сообщили в Россельхознадзоре.

Ключевым итогом субботней встречи представителей обеих стран стала разработка и подписание "дорожной карты" двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год. Мероприятие стало продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств России и Беларуси.

В документе прописаны ключевые мероприятия в части снятия взаимных ограничений. В частности, с 11 июня снимаются временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий - это "Витебская бройлерная птицефабрика", "Вахавяк Плюс", "Гродненский мясокомбинат" и "Белэкотехника".