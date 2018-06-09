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09.06.2018 07:17
Рубрика: Общество

Россиян предупредили об инфекционных болезнях в ряде стран

Россиянам нужно внимательнее выбирать места отдыха за границей, поскольку в ряде стран "наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по некоторым опасным инфекционным болезням". Об этом предупредил Роспотребнадзор.

Фото: YouTube
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Ведомство со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщает, что с начала мая в ДРК 56 человек заболели лихорадкой Эбола. Инфекции не обошли Индию, Либерию, Замбию, Кению, Бразилию, Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Роспотребнадзор, как говорится на сайте ведомства, "рекомендует внимательно относиться к выбору страны для отдыха и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний". Также специалисты призывают "по возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья" обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия.

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