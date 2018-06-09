Российские археологи продолжат раскопки в сирийской Пальмире

Российские археологи планируют продолжить раскопки в сирийской Пальмире. Также наши специалисты намерены участвовать в восстановлении памятников.

Ученые провели съемку древнего города Тадмор и получили 3D-модель, которая позволяет понять, что именно разрушено и каким образом лучше проводить реставрацию. Уже предложен план по работе с храмом Беллшамина. Во время войны он был взорван боевиками, но его можно восстановить.

"Повезло, что действовали плохие специалисты, потому что осталось много крупных обломков. Храм подлежит восстановлению, с доработкой утраченных деталей или нет - решит ЮНЕСКО. На это потребуется большое финансирование и много времени, но все возможно", - цитирует ТАСС заместителя директора Института истории материальной культуры Российской академии наук Наталью Соловьеву.

Пальмира - древний сирийский город, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь.