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09.06.2018 03:47
Рубрика: В мире

Российские археологи продолжат раскопки в сирийской Пальмире

Российские археологи планируют продолжить раскопки в сирийской Пальмире. Также наши специалисты намерены участвовать в восстановлении памятников.

Ученые провели съемку древнего города Тадмор и получили 3D-модель, которая позволяет понять, что именно разрушено и каким образом лучше проводить реставрацию. Уже предложен план по работе с храмом Беллшамина. Во время войны он был взорван боевиками, но его можно восстановить.

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"Повезло, что действовали плохие специалисты, потому что осталось много крупных обломков. Храм подлежит восстановлению, с доработкой утраченных деталей или нет - решит ЮНЕСКО. На это потребуется большое финансирование и много времени, но все возможно", - цитирует ТАСС заместителя директора Института истории материальной культуры Российской академии наук Наталью Соловьеву.

Пальмира - древний сирийский город, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь.

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