Сборная Португалии с Роналду прилетела в Россию на чемпионат мира

Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Португалии прилетели в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с делегацией на борту приземлился в одном их подмосковных аэропортов.

На время турнира базироваться действующие чемпионы Европы будут на базе "Сатурна" в Кратове. Завтра Роналду и компания проведут здесь открытую тренировку. А уже в следующую пятницу португальцы сыграют в первом своем матче на ЧМ-2018 с испанцами. Встреча состоится в Сочи.

Добавим, что в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира Португалия разгромила на своем поле Алжир со счетом 3:0.