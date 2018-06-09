Сборная Португалии с Роналду прилетела в Россию на чемпионат мира
Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Португалии прилетели в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с делегацией на борту приземлился в одном их подмосковных аэропортов.
На время турнира базироваться действующие чемпионы Европы будут на базе "Сатурна" в Кратове. Завтра Роналду и компания проведут здесь открытую тренировку. А уже в следующую пятницу португальцы сыграют в первом своем матче на ЧМ-2018 с испанцами. Встреча состоится в Сочи.
Добавим, что в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира Португалия разгромила на своем поле Алжир со счетом 3:0.
Here they are!— Goal (@goal) 9 июня 2018 г.
European champions Portugal have landed in Russia ahead of the World Cup. 😎🇵🇹 pic.twitter.com/gaifZwAR9S
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