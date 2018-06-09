Сеул и Гуаньчжоу признаны самыми опасными для экологии городами

Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) представил список самых опасных для экологии городов мира. Информацию для рейтинга собирали норвежские, шведские, американские и японские ученые.

На первом месте оказался Сеул, передает РИА Новости. Столица Республики Корея вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. Второе место у Гуаньчжоу с показателем 272 мегатонны. В пятерку самых загрязняющих окружающую среду городов попали Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны) и Лос-Анджелес (196,4 мегатонны).

В топ-10 вошли Шанхай, Сингапур, Чикаго, агломерация Токио и Йокогама, а также Эр-Рияд.

Нашлись в списке места и для российских столиц. Москва заняла 15-ю позицию (99,5 мегатонны), а Санкт-Петербург - 79-ю (29,6 мегатонны).