Симона Халеп стала победительницей "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Симона Халеп впервые в карьере выиграла турнир серии "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата Франции по теннису румынка одолела в трех сетах американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:4, 6:1.

Халеп с третьей попытки завоевала "Ролан Гаррос". Ранее она дважды выходила в финал, но оба раза уступила. Румынка была близка к поражению и сегодня. Стивенс победила в первом сете, а во втором вела 2:0. Но затем Симона взяла подряд четыре гейма. Этот момент и стал переломным в их противостоянии.

Добавим, что в финале мужского одиночного турнира завтра встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.