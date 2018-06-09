СМИ: Китайские хакеры похитили данные о военных разработках ВМС США

Хакеры, работающие на правительство КНР, украли информацию у подрядчика американских военно-морских сил. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди официальных лиц.

В статье указывается, что злоумышленники получили доступ к 614 гигабайтам сведений, касающихся разработок сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми к 2020 году планируется вооружить американские субмарины. Отмечается, что кража данных была осуществлена в январе и феврале.

Американские следователи возлагают ответственность за случившееся на хакеров, выполняющих заказ министерства государственной безопасности Китая. Расследование ведется сотрудниками военно-морских сил США при участии ФБР, сообщает Washington Post.