СМИ сообщили о разработке новых требований к газовым плитам

Минстрой подготовил предложения по предотвращению взрывов бытового газа. Ведомство предлагает оборудовать все газовые плиты в жилых домах специальными устройствами, которые предотвращают скопление несгоревшего газа. Соответствующее письмо было направлено депутату Госдумы Валерию Рашнику.

Минстрой предлагает внести поправки в регламент Таможенного союза, в котором говорится, что газовые плиты должны иметь устройства предотвращения скопления несгоревшего газа, сообщает РБК.

С инициативой оборудовать все плиты устройствами против скопления несгорешего газа выступили в "Газпром межрегионгаз".

"Оборудование всех газовых плит этими устройствами - наиболее эффективный способ повысить безопасность использования природного газа в быту",- сказал замначальника отдела общественных связей компании Денис Шершевский.

По его словам, "Газпром межрегионгаз" предлагает ставить устройства на новые плиты, стоимость плит при этом изменится незначительно.