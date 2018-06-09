Новости

В Ростове волонтерам ЧМ-2018 выдали форму цвета "василек" 22:10
Видео: В Грузии толпа избила российского парапланериста 22:04
В России запустят круглосуточный телеканал о чемпионате мира 21:42
В Москве начали снижаться цены на бензин 21:33
Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня 21:31
СМИ сообщили о разработке новых требований к газовым плитам 21:26
"ЕР" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья 21:23
В Европарламенте Порошенко призвали присоединиться к гей-параду 21:23
Стали известны подробности пожара в электричке на Белорусском направлении 21:12
Суд арестовал мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку в Москве 21:05
На загоревшемся полигоне ТБО под Саратовом выявлены нарушения 21:02
Движение поездов на Белорусском направлении затруднено из-за ЧП 20:49
Ударивший ножом 11-летнюю девочку в столице признал свою вину 20:49
Трагикомедия про грустных рэперов "Атланта" продлена на третий сезон 20:42
Еду для Ким Чен Ына доставят в Сингапур самолетом из КНДР 20:40
В Геленджик для участия в ЧМ-2018 прилетела сборная Исландии 20:33
Путин поддержал идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию 20:29
Спасатели потушили пожар в подмосковной электричке 20:27
Началась работа над первым сериалом-приквелом "Игры престолов" 20:25
Беларусь настроена конструктивно решать проблемы в отношениях с Ираном 19:57
Крупный пожар в ТЦ под Петербургом локализован 19:54
Названы дата и место прощания и похорон актера Игоря Охлупина 19:47
К актерскому составу нового фильма Тарантино примкнули еще двое 19:40
Трамп вылетел в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном 19:29
Появился эффектный трейлер фильма Дуни Смирновой про Льва Толстого 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 21:26
Рубрика: Экономика

СМИ сообщили о разработке новых требований к газовым плитам

Минстрой подготовил предложения по предотвращению взрывов бытового газа. Ведомство предлагает оборудовать все газовые плиты в жилых домах специальными устройствами, которые предотвращают скопление несгоревшего газа. Соответствующее письмо было направлено депутату Госдумы Валерию Рашнику.

Минстрой предлагает внести поправки в регламент Таможенного союза, в котором говорится, что газовые плиты должны иметь устройства предотвращения скопления несгоревшего газа, сообщает РБК.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В России изменятся платежные квитанции за ЖКУ
Фото: AP
По оплате ЖКХ введут новые льготы

С инициативой оборудовать все плиты устройствами против скопления несгорешего газа выступили в "Газпром межрегионгаз".

"Оборудование всех газовых плит этими устройствами - наиболее эффективный способ повысить безопасность использования природного газа в быту",- сказал замначальника отдела общественных связей компании Денис Шершевский.

По его словам, "Газпром межрегионгаз" предлагает ставить устройства на новые плиты, стоимость плит при этом изменится незначительно.

Главное сегодня

Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов
Россия и Беларусь договорились снять ограничения на поставки молока
В матче за Суперкубок России "Локомотив" сыграет с ЦСКА
Названы дата и место прощания с Игорем Ляхом
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Татьяна Малышицкая