СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов

Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой принятия на федеральном уровне закона о транспортных льготах для студентов очной формы обучения. Предложение рассмотреть такую возможность направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT.

В частности, предлагается предоставить право студентам очной формы обучения ездить на общественном транспорте с 50 процентной скидкой, а имеющим инвалидность - бесплатно. Сейчас льготы предоставляют субъекты РФ.

Основанием для подготовки инициативы стали результаты проведенного опроса общественного мнения, согласно которым 67 процентов студентов России не имеют льгот на проезд в общественном транспорте. При этом каждый пятый студент тратит на проезд более двух тысяч рублей в месяц. Оптимальным размером льготы студенты считают 50 процентную скидку от стоимости билета на все виды общественного транспорта.