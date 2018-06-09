SpaceX построит на мысе Канаверал ангары для ракет Falcon

Компания SpaceX возведет несколько новых объектов на мысе Канаверал. В Национальное космическое агентство (НАСА) уже направлены соответствующие документы.

"По мере увеличения частоты запусков и числа предстоящих миссий мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", - заявил официальный представитель компании Джеймс Глисон.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC, на космодроме в американском штате Флорида появятся новый центр управления полетами и ангары для ракет семейства Falcon.