Священникам англиканской церкви разрешили не соблюдать тайну исповеди

В христианском мире набирает обороты скандал. Отдельные фразы в СМИ звучат не просто броско - пугающе: "Тайны исповеди больше нет", "Церковь становится инструментом спецслужб", "Компромат на паству", "Можно ли теперь доверять священнику?"

При ближайшем рассмотрении оказывается, что причиной сенсационных выводов стал один пункт в новом руководстве, только что выпущенном для священников Кентерберийской епархии, старейшей в Церкви Англии. Почему же единственная фраза из инструкций для священников одной, пусть и влиятельной епархии Англиканской церкви, так взбудоражила христианский мир?

Только что выпущенное в свет наставление обязывает священника Англиканской церкви до начала исповеди предупреждать исповедующегося следующими словами: "Если в своей исповеди вы затронете любой вопрос, вызывающий обоснованную тревогу по поводу безопасности и благополучия вас самих или любого иного лица, я обязан передать эту информацию соответствующим государственным службам, а это означает, что я не могу сохранить ее в тайне".

Получается, священник заранее предупреждает исповедующегося о том, что может нарушить его базовое право - право на тайну исповеди и сообщить ее содержание "соответствующим государственным службам". Правда, сделает он это в случае, если в исповеди рассказывается о ситуациях, представляющих опасность самому исповедующемуся или третьим лицам. Как уже отмечают богословы, формулировка крайне казуистическая, а само наставление является ничем иным, как грубым нарушением старинного церковного канона, требующего от священников хранить тайну исповеди.

Секретарь Кентерберийской епархии Джулиан Хилз в интервью британской газете The Telegraph уже пояснил взволнованной общественности, что наставление было подготовлено после целого ряда неприятных случаев в англиканской церкви. К примеру, священнику через исповедь стало известно о свершившемся и продолжающемся преступлении, и сохранение тайны делает его соучастником преступления по закону, а стало быть, ставит его самого и епархию в целом перед "неразрешимыми дилеммами юридического и морального характера". "Вот почему специальная группа духовенства в епархии, рассмотревшая этот вопрос, пришла к выводу, что священникам нужно предоставить опору в виде наставления, чтобы они знали, как действовать в тех случаях, когда тайна исповеди входит в конфликт с обязанностью охранять жизнь и здоровье человека".

Цель авторов наставления, по словам Хилза, заключалась в том, чтобы "предостеречь исповедующегося от признаний, которые могут повредить правовому статусу священника, сделав его соучастником преступления". А вся инструкция, как считают наблюдатели, выпущена для того, чтобы предупредить преступления на сексуальной почве и не превратить соблюдающего тайну исповеди священника в соучастника сексуального преступления, особенно если дело касается несовершеннолетних. В настоящее время Англиканская церковь Британии принимает участие в расследовании порядка 3300 дел по сексуальным и косвенным правонарушениям - как по частным жалобам, так и по судебным искам. Об этом еще в феврале сообщал Питер Хэнкок, епископ Бата и Уэльса, а также ответственный епископ по вопросам безопасности и правовой защиты.

Хотя скандальная рекомендация носит местный характер, так как выпущена для внутреннего пользования в Кентерберийской епархии, влиятельное христианское издание Christianpost пишет, что отныне Англиканская церковь более не соблюдает тайну исповеди - ведь ее священники обязаны информировать полицию в случаях сексуальных и иных преступлений. А профессор богословия Оксфордского университета Робин Уорд в интервью изданию Christian Today заявляет, что "предписание Кентерберийской епархии не является каноническим. Принятая формулировка не выдерживает никакой критики".

Справка "РГ"

Исповедь - Таинство Церкви, во время которого верующий добровольно исповедующий свои грехи перед Богом, видимым образом получает их прощение от священника, а невидимым - от Самого Бога. В первые века христианства исповеди носили публичный характер. Христианский писатель Тертуллиан в своей беседе "О покаянии" в III веке писал: "Необходимо, чтобы покаяние приносилось не только в совести, но исполнялось также и через некоторое действие. Это действие есть публичное исповедание, в котором мы исповедуем Богу свои грехи, не потому, что Он их не знает, но поскольку исповеданием приуготовляется прощение, из исповедания рождается покаяние, а покаянием умилостивляется Бог". К концу первой половины III века публичное покаяние на Востоке оформляется в виде особого чина принятия в Церковь. Но наряду с публичным покаянием (общественным), в древней Церкви бытовало и частное покаяние, или исповедание грехов в присутствии одного священника. Оно совершалось по желанию кающегося и состояло в открытии грехов и их отпущении с молитвою и возложением рук священника. Практика публичного покаяния продолжалась в Церкви до конца IV века, и окончательно исчезла к концу VIII-IX веков, заменившись частной исповедью.

Главным побуждением к отмене общественной (публичной) исповеди и замене ее на частную было то, что общественная исповедь превратилась в нелегкое испытание для христиан: многие начали избегать ее из-за стыда. Кроме того, грехи, открываемые всенародно, могли послужить соблазном для слушающих их, поэтому, чтобы спасительный для одних акт не стал источником соблазна для других, Церковь заменила публичную исповедь частной, произносимой тайно, только в присутствии священника.

Что такое тайна исповеди?

Тайна исповеди установлена как обязательная профессиональная тайна для священников в VI веке. В 1594 году папа Климент VIII налагает на духовника Sigilium confessionis - печать молчания под страхом тюремного заключения. Согласно церковному каноническому праву, священник не может нарушить тайну исповеди ни при каких условиях. Для православных священников это строго запрещено 120-м правилом Номоканона при Большом Требнике: за открытие греха исповедовавшегося духовный отец запрещается на три года в служении, и каждый день он должен класть сто поклонов.

Основы социальной политики Русской Православной Церкви также защищают тайну исповеди. Раздел X.2 определяет содействие правоохранительным органам как недостаточное основание для нарушения тайны исповеди. "Даже в целях помощи правоохранительным органам священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления). В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди".

В соответствии с п. 7 ст. 3 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г. Тайна исповеди охраняется законом. Согласно УПК РФ (п. 4 ч. 3 ст. 56) священнослужитель не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. Тайна исповеди - самостоятельный вид охраняемых законом тайн, одна из гарантий свободы вероисповедания.

Кстати

У великого русского святого Феофана Затворника есть интересное замечание к исповедующим священникам, говорящее, что если перед кающимся лежит крест и Евангелие, то перед священником надо класть еще и нож: чтобы тот помнил: лучше ему отрезать себе язык, чем раскрыть кому-либо тайну исповеди.