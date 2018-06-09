Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников

Американский президент Дональд Трамп принял решение о продлении на год санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Санкции были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы в Беларуси", отмечается на сайте Белого Дома.

Включенным в список лицам американская сторона инкриминирует нарушения прав человека, сопровождающиеся "политическими репрессиями, задержаниями и исчезновениями людей", а также коррупцией, включающей "отвлечение или злоупотребления белорусских государственных активов или злоупотребления властью".

Указывается, что санкции будут продлены еще на год по причине того, что действия "определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять повышенную угрозу для национальной безопасности и проводимой Штатами внешней политики".