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09.06.2018 09:41
Рубрика: В мире

Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников

Текст: Александр Гацак

Американский президент Дональд Трамп принял решение о продлении на год санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Фото: Reuters
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Санкции были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы в Беларуси", отмечается на сайте Белого Дома.

Включенным в список лицам американская сторона инкриминирует нарушения прав человека, сопровождающиеся "политическими репрессиями, задержаниями и исчезновениями людей", а также коррупцией, включающей "отвлечение или злоупотребления белорусских государственных активов или злоупотребления властью".

Указывается, что санкции будут продлены еще на год по причине того, что действия "определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять повышенную угрозу для национальной безопасности и проводимой Штатами внешней политики".

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