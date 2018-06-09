Трамп вылетел в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп вылетел из Канады, где проходил саммит "Большой семерки", в Сингапур на встречу с северокорейским главой Ким Чен Ыном. Американские новостные телекомпании транслируют вылет президента США.

"Я отправляюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Трамп журналистам и выразил надежду, что они с Ким Чен Ыном понравятся друг другу.

"…Мы встретим друг друга, мы увидим друг друга и, надеюсь, понравимся друг другу…", - сказал президент США.

Напомним, что историческая встреча лидеров двух государств запланирована на 12 июня в сингапурском отеле "Капелла" на острове Сентоса.