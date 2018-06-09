Трамп заявил, что за минуту определит серьезность намерений Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему хватит минуты, чтобы определить на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном настрой северокорейской стороны.

"Как минимум, полагаю, это (саммит - ред.) будет началом отношений, по меньшей мере это будет начало диалога… Но я хочу добиться большего, чем это. Как минимум, мы встретим друг друга, мы увидим друг друга и, надеюсь, понравимся друг другу и начнем этот процесс (переговоров - ред.)", - поделился Трамп с журналистами.

Глава США также отметил, что ему хватит минуты, чтобы оценить, насколько серьезно КНДР настроена на переговоры - в случае недостаточно серьезных намерений Пхеньяна, Вашингтон не намерен "тратить свое время".

Напомним, что встреча лидеров двух государств запланирована на 12 июня в Сингапуре.