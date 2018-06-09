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09.06.2018 07:40
Рубрика: В мире

В Афганистане талибы объявили о перемирии

Радикальное движение "Талибан" (запрещеннная в России группировка) объявило о трехдневном перемирии с властями Афганистана. Связано это с празднованием Ураза-байрама.

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Ранее о введении временного режима прекращения огня сообщил президент республики Ашраф Гани, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 мая у мусульман начался священный месяц Рамадан. Или пост. Воздерживаться от еды и питья нужно от рассвета до заката. Заканчивается Рамадан 14 июня после вечернего призыва к молитве большим праздником - Ураза-Байрам.

Террористическая группировка "Талибан" полностью или частично контролирует до половины территории Афганистана, ведет активные боевые действия, организует диверсии.

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