В Европарламенте Порошенко призвали присоединиться к гей-параду

Европарламент в открытом письме призвал Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной Рады присоединиться к Маршу равенства в Киеве и "встать в его первых рядах". Инициатором послания, под которым подписались 35 европарламентариев, стала немецкий политик Ребекка Хармс.

"Большие перемены зачастую начинаются с символических жестов, - указано в обращении к украинским властям. - Мы призываем украинских лидеров и представителей власти присоединиться к Маршу равенства".

"Творите историю и будьте в первых рядах, когда украинцы пойдут по пути к сильной, многогранной и равной для всех демократии нашего семейства европейских держав", - говорится в послании.

В письме также просят усилить меры безопасности в преддверии мероприятия.