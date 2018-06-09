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09.06.2018 21:23
Рубрика: В мире

В Европарламенте Порошенко призвали присоединиться к гей-параду

Текст: Александр Гацак

Европарламент в открытом письме призвал Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной Рады присоединиться к Маршу равенства в Киеве и "встать в его первых рядах". Инициатором послания, под которым подписались 35 европарламентариев, стала немецкий политик Ребекка Хармс.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Большие перемены зачастую начинаются с символических жестов, - указано в обращении к украинским властям. - Мы призываем украинских лидеров и представителей власти присоединиться к Маршу равенства".

"Творите историю и будьте в первых рядах, когда украинцы пойдут по пути к сильной, многогранной и равной для всех демократии нашего семейства европейских держав", - говорится в послании.

В письме также просят усилить меры безопасности в преддверии мероприятия.

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