В Минобороны рассказали главе Пентагона о реальной обстановке в Сирии

В Минобороны РФ прокомментировали заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что якобы сирийский лидер Башар Асад при поддержке Ирана и России "привел сирийский народ к катастрофе". В то же время курдские формирования Сирийских демократических сил, считают в американском военном ведомстве, являются "единственной организацией, которой в упорной борьбе удалось одержать победу над ИГИЛ в Сирии" (ИГИЛ - "Исламское государство" - международная террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобные высказывания "словесными манипуляциями". "Хотели бы напомнить Джеймсу Мэттису, что возникновение ИГИЛ в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск в эту страну под лживым предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна химического оружия. Дальнейшая же экспансия игиловцев в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой "международной коалиции", в результате которого боевики быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов", - отметил генерал Конашенков.

В российском военном ведомстве напомнили, что Вашингтон долгое время финансировал и напрямую поставлял вооружение на сотни миллионов долларов вымышленной "сирийской оппозиции". "При этом подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала "Аль-Каиды" - "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии", - заметил Игорь Конашенков.

В Минобороны рекомендовали главе Пентагона изучить карту с нынешней обстановкой в Сирии и убедиться, что все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ находятся только в районах, контролируемых США. Так, ООН и правозащитниками фиксируется реально катастрофическое положение сирийского народа в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. Об этом, кстати, достоверно изложено в последнем докладе Amnesty International.

"В то же время в подконтрольных законным властям страны сирийских провинциях активно восстанавливается мирная жизнь, идет разминирование населенных пунктов, работают предприятия, рынки, школы и детские сады. Туда поступает гуманитарная помощь и продовольствие, где нет даже куска упаковки, оплаченной из бюджета США", - отметил официальный представитель Минобороны.