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09.06.2018 13:20
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных для туристов странах

Текст: Евгений Гайва
Эпидемиологическая ситуация по некоторым опасным инфекционным болезням ухудшилась в ряде стран мира, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В этой связи в ведомстве призвали внимательно относиться к выбору стран для путешествий.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует внимательно относится к выбору страны для отдыха и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний", - говорится в сообщении.

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В перечне опасных для туристов стран упомянуты Демократическая Республика Конго, Индия, Либерия, Гаити, Замбия, Кения, Мадагаскар, Йемен, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Бразилия.

В этих странах, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксированы вспышки таких опасных болезней, как вирусное заболевание Эбола (Конго), лихорадка Ласса (Либерия), лихорадка чикунгунья (Бразилия), коронавирусная инфекция (Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия), чума (Мадагаскар), холера (Замбия, Кения). С начала этого года зафиксированы десятки тысяч случаев заболеваний, сотни умерших.

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"С начала текущего года зарегистрировано свыше 22,8 тысяч случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на страны Африканского континента, в числе которых Замбия и Кения. В Йемене свыше 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити более 1855 человек", - говорится, в частности, в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует при нахождении в жарких странах в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний соблюдать меры предосторожности. В частности, применять эффективные репелленты для снижения риска укуса комарами, надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела.

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