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09.06.2018 21:42
Рубрика: Культура

В России запустят круглосуточный телеканал о чемпионате мира

Во время чемпионата мира по футболу в России появится специальный круглосуточный телеканал "Матч! Ультра". Все его эфирное время займут программы, посвященные первенству, а также прямые трансляции со стадионов ЧМ-2018.

В частности, на "Матч! Ультра" появятся премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира" и "Дорога в Россию". Специально для эфиров на новой площадке решено переоборудовать хорошо знакомую телеболельщикам 8-ю студию "Останкино", где проходят эфиры таких популярных проектов, как "8-16", "Разогрев" и "Английский акцент". К чемпионату мира эту студию подготовят для эфиров с использованием самых современных технологий.

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"Матч! Ультра" является совместным проектом компаний "Газпром-медиа Матч" и "Ростелеком".

"Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100 процентов эмоционального накала", - отметил президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский.

«Чемпионат мира – важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100 процентов футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков», – сказал гендиректор телевизионной компании Дмитрий Чернышенко.

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