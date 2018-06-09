Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Матчи чемпионата мира по футболу-2018 на Первом канале будет комментировать Василий Уткин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Год назад Уткин объявил, что прекращает комментаторскую деятельность. Однако он не отдалился от спорта и продолжил работать экспертом в печатных изданиях и на радио, также он организовал собственную футбольную команду. Тем не менее, по его словам, он не мог позволить себе пропустить чемпионат мира.
"Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине, - заявил Уткин. - Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни".
Первый канал покажет все без исключения матчи мирового первенства на своем сайте, а 27 игр болельщики смогут увидеть в прямом телеэфире. Среди них будут, в том числе, два матча сборной России на групповом этапе - 14 июня против Саудовской Аравии и 25 июня против Уругвая. Чемпионат мира пройдет с 14 по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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