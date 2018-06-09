Видео: В Грузии толпа избила российского парапланериста

Российский парапланерист избит в Грузии в результате конфликта с жителями села Гудаури, сообщают местные СМИ.

В соцсетях появилось видео, где видно, как толпа избивает парапланериста. Личность жертвы была установлена, пострадавшим оказался турист из России Федор Челышев. По имеющимся сведениям, у Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. Спортсмен госпитализирован.

По предварительным данным, стороны столкновения не поделили места на летательных аппаратах, в результате чего и разгорелась драка.