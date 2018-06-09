Жители Сербии выступили против высоких цен на топливо

Недовольные подорожанием топлива жители Сербии спровоцировали огромные пробки. Неизвестные через социальные сети призвали водителей ровно в 17:00 остановить свой автомобиль на проезжей части и простоять так в течение часа.

По данным ТАСС, на улицах многих городов дежурили усиленные наряды полиции. Но это не помогло избежать дорожных заторов. Служба скорой помощи сообщила, что в вечерние часы из-за пробок медики опаздывали на вызовы.

Акции протеста прошли в городах Белград, Ниш, Нови-Сад, Нови-Пазар, Крагуевац, Панчево. Люди требовали снижения акцизов на бензин и дизельное топливо.