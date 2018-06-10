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10.06.2018 16:44
Рубрика: В мире

Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии

Текст: Станислав Хамдохов

Ответственность за продолжение войны в Сирии полностью лежит на странах Запада. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад. "Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство.

Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", - сказал Асад в интервью британскому изданию Mail on Sunday.

Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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По мнению лидера САР, чем большего продвижения Дамаск будет добиваться в политическом и военном плане, тем больше США, Великобритания и Франция будут пытаться затянуть и отдалить сирийское урегулирование.

"Запад поддерживал эту войну с самого начала, и он поддерживал террористов. В первую очередь ответственность за это несет Запад", - отметил Асад.

При этом президент САР отметил конструктивную роль России и Ирана в урегулировании кризиса в Сирии, которые не вмешиваются во внутренние дела арабской республики и не пытаются навязать свою волю сирийскому руководству.

Как сообщает ТАСС, это первое интервью, которое Башар Асад дал британским СМИ с 2015 года.

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