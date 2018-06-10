Баскетбольная Единая лига назвала обладателей индивидуальных наград сезона

Баскетбольная Единая лига ВТБ в преддверии назначенного на 10 июня финального матча чемпионата между подмосковными "Химками" и ЦСКА назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона.

Приз лучшего бомбардира достается атакующему защитнику "Химок" Алексею Шведу, который провел великолепный сезон. Средняя результативность ярчайшего представителя известной белгородской баскетбольной династии - 22,3 очка за матч, но куда важнее, что в сезоне было полно игр, когда Алексей практически в одиночку обеспечивал результат, совершая уникальные бомбардирские подвиги.

Швед продемонстрировал потрясающую снайперскую стабильность - во всех 23 проведенных матчах (24-й впереди - 10 июня) он набирал двузначное количество очков. Несколько раз Алексею удавалось достичь и преодолеть гроссмейстерскую отметку в 30 баллов за результативность. Вот эти случаи: 34 очка с питерским "Зенитом" в ноябре прошлого года, те же 34 очка в кольцо "Нижнего Новгорода" в декабре, ровно "тридцатник" эстонскому "Калеву" в начале января 2018-го, и затем уже фантастическая серия после завершения регулярного чемпионата - в турнире с выбыванием. Во втором и третьем матчах четвертьфинального противостояния с краснодарским "Локомотивом-Кубанью" - 32 и 33 очка соответственно, а в первый день продолжающегося московского "Финала четырех" - 36 набранных очков в игре с казанским УНИКСом. Это двойной рекорд: лучший показатель Шведа за все проведенные им сезоны в Единой лиге, абсолютно высшее общее достижение для матчей плей-офф интернационального турнира.

Многими специалистами и болельщиками Швед считался безоговорочным претендентом на звание MVP (самого ценного игрока) сезона, но в Единой лиге посчитали по-другому. Возможно, сказался тот фактор, что "Химки" в регулярном чемпионате заняли только шестое место. Хотя именно в самых важных матчах, в плей-офф, Швед показывал чудеса бомбардирского искусства. И все же титул MVP получил иностранец - защитник ЦСКА француз Нандо Де Коло.

"Тренером года" назван наставник ЦСКА - греческий специалист Димитрис Итудис. Как-то такое признание не очень стыкуется с откровенным провалом ЦСКА в недавнем белградском "Финале четырех" Евролиги (у армейцев - последнее место), но эксперты Единой лиги имеют полное право считать, что итоги континентального турнира не стоит учитывать в определении лауреатов интернационального чемпионата клубов России и представителей четырех стран бывшего СССР.

Вот остальные лауреаты сезона: "Лучший молодой игрок" - Айзейя Бриско ("Калев), "Лучший перфоманс" - серб Стеван Еловац из "Нижнего Новгорода" (за рекордные в истории Лиги 49 очков в матче против "Калева"), "Лучший по игре в защите" - Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань", Краснодар), "Лучший шестой игрок" - американец Джамар Смит из казанского УНИКСа.

В специальной номинации "Лучшее баскетбольное шоу" лавры снискал город на Неве - Санкт-Петербург отмечен за прекрасную организацию "Матча Всех Звезд" Единой лиги на арене СКК "Юбилейный".