БК "Зенит" в третий раз подряд выиграл "бронзу" Единой лиги

Баскетболисты питерского "Зенита", руководимые главным тренером Василием Карасевым, в третий раз подряд выиграли "бронзу" чемпионата интернациональной Единой лиги. 10 июня в матче за третье место прошедшего в Москве "Финала четырех" турнира команда с берегов Невы оказалась сильнее казанского УНИКСа - 93:79.

За этим матчем на трибунах арены "ВТБ Ледовый дворец" в Парке Легенд наблюдали 6230 зрителей. Они стали свидетелями того, как питерцы очень бодро начали игру (12:2 после пяти минут) и под занавес стартовой четверти обеспечили себе преимущество в 11 очков - 26:15. На 15-й минуте встречи после двух точных штрафных бросков в исполнении Кайла Курича перевес БК "Зенит" и вовсе вырос до 21 очка (44:23). Максимум, чего в дальнейшем удалось другому претенденту на "бронзу", так это сократить отставание до 51:56 (в третьей четверти), однако затем питерцы снова восстановили контроль над ходом матча, вернули себе комфортный перевес и довели игру до уверенной победы.

Двузначными цифрами в графе "результативность" итогового протокола у "Зенита" отметились отыгравший великолепный матч Курич (29 очков, в том числе пять дальних попаданий), Демонте Харпер (20), Шейн Уиттингтон (12) и сын главного тренера Сергей Карасев (11). Лучший бомбардир в составе казанцев - Джамар Смит (16). Причем зенитовец Курич 23 очка из своих 29-ти набрал в первой половине матча, абсолютно ошеломив соперника снайперскими качествами и нацеленностью на кольцо. Так и канул в Лету прежний рекорд этого "Финала Четырех" испанского защитника ЦСКА Серхио Родригеса, который в пятничном полуфинале принес команде за первые 20 минут чистого времени 21 очко. Интересно и соотношение потерь мяча у соперников по противостоянию за "бронзу": только 7 ошибок у "Зенита" и два десятка фатальных огрехов, совершенных баскетболистами УНИКСа.

- Наверное, эта победа - самая важная для нашего клуба за все три году его существования, - считает рулевой питерцев Василий Карасев. - В этом сезоне у нас было много травм, в конце регулярного чемпионата мы показывали невнятную игру, но в сражении за "бронзу" смогли собраться. Приятно, что все выходившие на площадку игроки буквально "дрались" и выкладывались до конца.

Заметим, что существующий четвертый сезон "Зенит" в третий раз подряд выиграл не только "бронзу" Единой лиги, но и медали такого же достоинства в чемпионате России. По договору Единой лиги и РФБ результаты интернационального турнира для внутрироссийской классификации учитываются без учета выступлений зарубежных клубов. В этом сезоне из иностранных команд в плей-офф вышел только латвийский ВЭФ, потерпевший в четвертьфинальной серии поражение от ЦСКА.

Третье кряду место на пьедестале и конкретный успех нынешнего сезона БК "Зенит" - плод совместных усилий игроков, тренерского штаба и высокопрофессионального менеджмента. В питерском клубе собралась отличная руководящая команда, прекрасно понимающая все реалии современного баскетбола. Генеральный директор Игорь Оноков на протяжении многих лет входил в состав исполкома Российской федерации баскетбола, сейчас возглавляет контрольно-ревизионную комиссию РФБ, является президентом Фонда развития баскетбола имени Владимира Кондрашина и Александра Белова.

Спортивный директор БК "Зенит" Андрей Спиридонов до прихода в клуб зарекомендовал себя как очень успешный специалист на агентском поприще, а болельщикам со стажем он помнится весьма харизматичным и боевым игроком ряда столичных команд. В 1990-м Спиридонов стал победителем конкурса по броскам сверху во время первого в истории отечественного баскетбола "Матча Звезд". Тогда динамовец после своего решающего "данка" заставил встать на ноги и зареветь в диком восторге всю пятитысячную толпу на трибунах УСК ЦСКА - посыл мяча в щит, разбег, высоченный прыжок, эффектный разворот в воздухе на 360 градусов, получение контроля над игровым снарядом и яростный "гвоздь" в кольцо.

Автору этих строк, еще не как журналисту, а простым болельщиком посчастливилось наблюдать все это вживую. Спустя несколько лет Спиридонов уже в форме ЦСКА принимал участие в легендарном "отравленном" матче Евролиги против греческого "Олимпиакоса" и был одним из пяти несгибаемых, кто, как говорится, "на морально-волевых" вышел на игру, когда их товарищи находились на границе жизни и смерти в афинском госпитале. Правда, воздействие подло впрыснутого греками в бутылки с питьевой водой галоперидола все-таки сказалось на здоровье сибиряка. Спиридонов после завершения игровой карьеры резко похудел, временами чувствовал себя просто отвратительно, и только обращение к специалистам восточной медицины непосредственно в Азии помогло ему восстановиться.

В "основной" состав команды управленцев БК "Зенит" также входят заместитель генерального директора Александр Абрикосов и директор по подготовке резерва Игорь Заманский. Оба специалиста - в совсем недавнем прошлом игроки различных профессиональных команд топ-уровня.

К этому добавим, что "Зенит" является одним из лидеров Единой лиги по домашней посещаемости, команда имеет полное право похвастаться отличной организацией игр, информативным клубным сайтом и прочей полезной для болельщиков начинкой большого баскетбола в городе на Неве.