Бразильцы разгромили Австрию накануне чемпионата мира

Сборная Бразилии по футболу провела последний товарищеский матч перед стартом чемпионата мира-2018. В Вене "пентакампеоны" встретились с Австрией.

Игра завершилась уверенной победой бразильцев со счетом 3:0. В составе "селесао" забитыми мячами отметились Габриэл Жезус, Неймар и Филиппе Коутиньо. Австрийцы, которые на чемпионат мира не попали, не смогли продолжить серию из побед в контрольных играх - ранее они победили сборную России 1:0, а затем взяли верх над действующими чемпионами мира немцами, обыграв команду Йоахима Лева со счетом 2:1.

Бразильцы же уже сегодня ночью прибудут в Сочи, где будут базироваться во время мирового первенства. На групповом этапе турнира они встретятся с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

