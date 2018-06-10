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10.06.2018 18:25
Рубрика: В мире

Четыре бронетранспортера НАТО столкнулись в Литве перед учениями

Текст: Юрий Сизов
Зубоскалы на западных маневрах, перефразируя непобедимого полководца Суворова, порой даже с антимилитаристским акцентом успокаивают храбрецов крылатым завещанием: "тяжело в учениях, легко в гробу". Шутка, конечно, еще та - из лексикона черного юмора. Но и о ней невольно вспоминаешь после недавней катастрофы с участием бронетехники НАТО, которая произошла на территории Литвы в минувшую пятницу на дороге Каунас-Пренай, сообщает портал Baltnews.

Военная колонна следовала на Восток в рамках учений "Удар сабли" (англ. "Saber Strike"), начавшихся 3 июня. В результате столкновения четырех бронетранспортеров армии США пострадало 13 американских военнослужащих. Об этом сообщил представитель штаба обороны армии Литвы капитан Томас Пакальнишкис.

Увы, но произошедшее в Литве - не единственный случай в десятилетней истории проведения летних военных учений "Удар сабли". Ровно год назад всего за несколько дней на территории республики тоже произошли сразу два происшествия: в первом случае в результате столкновения военного грузовика и двух автомобилей пострадала беременная женщина; в другом - получили увечья тоже гражданские лица из-за наезда военного внедорожника на легковую машину.

Фото: wikipedia.org
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Помимо участившихся дорожных трагедий, прошлогодние учения отличались и длительными задержками во время переброски войск с запада на восток континента. Обозреватели констатировали, что нередко военная техника подолгу застревала на мосту, ограничение по весу которого не позволяло войскам НАТО перебраться на другую сторону.

Подобные инциденты, констатируют литовские СМИ, заставляют общественность усомниться в высоком профессионализме натовской армии.

Поводом для шуток населения стал и опубликованный на прошлой неделе в социальной сети Twitter плакат Североатлантического альянса, анонсирующий начало учений. На плакате, выложенном в аккаунте польской батальонной боевой группой, изображены военнослужащие из пяти стран - Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии. Внимание пользователей привлек румынский солдат, вооруженный автоматом Калашникова. Один из посетителей социальных сетей удачно сострил: "Враги врагами, а бизнес еще никто не отменял".

Будет к месту напомнить, что в "Sabre Strike-2018" принимают участие 18 тысяч солдат из 19 стран, чьи части базируются в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. Специально для маневров армия США отправила из Германии около трех тысяч солдат и 1500 единиц боевой техники.

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