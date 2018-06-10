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10.06.2018 21:20
Рубрика: Спорт

ЦСКА в седьмой раз подряд выиграл Единую лигу

Текст: Данила Жиляев
В Москве завершился розыгрыш баскетбольной Единой лиги-2017/18. В седьмой раз подряд турнир выиграл столичный ЦСКА, в финальном матче победивший подмосковные "Химки".
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 21 очко, совершивший четыре подбора и отдавший девять результативных передач. В составе "красно-синих" наибольшее количество очков набрал защитник Кори Хиггинс, на его счету 20 баллов.

Фото: Gregory Shamus/Pool Photo via AP
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Прошедший сезон Единой лиги был юбилейным - десятым. И девять раз чемпионом становился ЦСКА. Лишь однажды, в сезоне-2010/11 армейцы, дойдя до финала, потерпели поражение - в финальном матче, состоявшимся в Казани, они уступили тем же "Химкам" 64:66.

Чуть ранее сегодня состоялся матч за третье место, в котором встречались казанский УНИКС и петербургский "Зенит". Победителем стала команда из Санкт-Петербурга, выигравшая матч со счетом 93:79 (26:15, 26:26, 18:20, 23:18). В составе "Зенита" самым результативным стал защитник Кайл Курис, он набрал 29 очков. У УНИКСа больше всех набрал защитник Джамар Смит - 16 баллов.
 

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