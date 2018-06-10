ФИФА изменит принцип составления рейтинга сборных

Принцип составления рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), в котором ранжируются национальные сборные команды, будет изменен. Такое решение было принято на заседании совета ФИФА.

"Принцип составления рейтинга не всегда отражает реальное положение сил, - высказался президент ФИФА Джанни Инфантино. - Потому мы решили его изменить. Но пока не могу поделиться подробностями, с этим предстоит серьезно разбираться, это математическая работа".

При старой и пока действующей системе начисления рейтинговых баллов часто страдают сборные, чьи страны готовятся принять чемпионат мира, Европы или другой континентальный турнир. Эти команды не принимают участия в отборочных соревнованиях и играют лишь товарищеские матчи, которые оцениваются ниже, чем официальные. Не в последнюю очередь из-за этого Россия, где в четверг стартует мировое первенство, опустилась в рейтинге ФИФА на антирекордное 70-е место.

Именно обсуждение рейтинга стало основной темой заседания совета ФИФА, который собрался в Москве в преддверии конгресса организации - он начнется в российской столице во вторник, за два дня до старта чемпионата мира. Однако обсуждались и другие вопросы - в частности, Инфантино рассказал журналистам, что совет ФИФА утвердил две заявки на проведение ЧМ-2026. Одна из них подана от Марокко, а вторая заявка является совместной - ее подали Канада, Мексика и США. Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, в финальной стадии которого примут участие 48 команд. Вместе с тем Инфантино подчеркнул, что не рассматривался вопрос о возможном увеличении числа участников ЧМ уже через четыре года в Катаре.

В беседе с представителями прессы глава ФИФА в очередной раз затронул тему видеоповторов - напомним, чемпионат мира в России будет первым, на котором будет применяться система видеоассистента арбитра (VAR). Она уже была апробирована на крупных международных турнирах, в том числе, на Кубке конфедераций, прошедшем в нашей стране в прошлом году. Инфантино отметил, что даже при этой системе возможны судейские ошибки, но VAR сводит их к минимуму.

"В использовании системы VAR нет ничего плохого. Судья всегда может ошибиться, но технология повышает шанс на то, чтобы заметить ошибку. Уже многие страны ее опробовали и одобрили", - заключил президент ФИФА.