Генконсульство: В Анталье подросток из России впал в кому

Врачи в Турции борются за жизнь 16-летнего подростка из Челябинска, который впал в кому на отдыхе в Анталье. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии. "На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка", - рассказали российские дипломаты.

На отдыхе в Турции подросток находился со своими бабушкой и дедушкой, а инцидент произошел на первый день отдыха. Как сообщила ТАСС мать пострадавшего, содержание в реанимации обходится примерно в две тысячи евро в сутки. По прогнозам врачей, молодому человеку необходимо будет находиться в реанимационном отделении около 10 дней.

"Ребенок был застрахован в одной из компаний на 30-40 тысяч долларов, компания признала данный случай страховым", - сообщила она.